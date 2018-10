Nieoficjalnie: Polacy porwani przez piratów u wybrzeży Nigerii. MSZ w kontakcie z armatorem

karolhenryk godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Pod banderą niemiecką?

Ten statek jest pod banderą liberyjską. Niemiecki jest tylko armator.

Jest to kontenerowiec ok. 2000 TEU (długość 208 m, szerokość 30 m).



Kwiatek o "przewożeniu" Polaków już wytknięto.

Ale liczba porwanych Polaków jest nieprawdopodobnie duża. Prawdopodobna by była jeśli załogę stanowili by sami Polacy, ale skoro byli tam też Filipińczycy, bo przeważnie Polakami byliby senior oficerowie (4-5 osób), a pozostali to Filipini. Chyba że tam wszyscy oficerowie byli Polakami, ale nawet wtedy 9 to dużo, bo na takim statku raczej nie ma więcej niż 8 oficerów (kapitan, ch. off, 2 off, 3 off, ch. mech, 2 mech, 3 mech, elektryk).