Nieoficjalnie: Angela Merkel zrezygnuje z szefostwa w CDU

tilow3 pół godziny temu Oceniono 22 razy 8

Wiecie co pisowcy? zanim zaczniecie wylewać żółć na forum gazety, wiedzcie, że to jest podstawowa różnica jaka cechuje nas i kraje cywilizowane. W Niemczech przegrany odchodzi, by ustąpić młodszym niosącym świeżość. U nas prezes stołka będzie się trzymać w nieskończoność, by siać nienawiść. PiS pasuje do Europy równie bardzo, jak zęby pasowałyby zadowi. Niemcy sobie poradzą, bo to lud pragmatyczny i myślący. Oby ten co po Merkel, okazał się równie wyrozumiały dla sąsiada zza Odry, bo jeśli nie, to .... katar u Niemców wywoła u nas biegunkę. Jeśli gospodarczo Berlin siądzie, my odczujemy ich kryzys po 100. bardziej, no ale! przecież PiS podnosi z kolan..... tylko nikt normalny tego jakoś tego nie zauważa.