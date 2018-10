Katastrofa samolotu Lion Air. Boeing 737 runął do morza. Na pokładzie co najmniej 189 osób

Boeing 737 leciał do Pangkal Pinang. Wieża kontrolna straciła kontakt z pilotami po 13 minutach rejsu, po starcie z międzynarodowego lotniska w Dżakarcie. Tuż przed zniknięciem z radarów piloci zgłosili potrzebę powrotu do portu lotniczego. Samolot spadł do morza.

Na pokładzie było 181 pasażerów i ośmioro członków załogi: dwóch pilotów i personel pokładowy. Wśród pasażerów była trójka dzieci.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Lion Air Group zapewnia, że maszyna była sprawna; miała być wykorzystywana przez te linie lotnicze od sierpnia.