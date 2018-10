Brazylia. Sondaż exit poll: prawicowy populista Jair Bolsonaro nowym prezydentem

leninnus 3 godziny temu Oceniono 26 razy 4

Populista? Tzn że głosi popularne poglądy??? Nie rozumiem tej nowomowy. Skoro jest demokracja to chyba o to chodzi, żeby zdobyć poparcie większości.

Ale jak się lewakom nie podobają poglądy większości społeczeństwa to nagle się okazuje, że to co było 'demokracją' jest 'populizmem'. No chyba że chodzi o 'naszych' - wtedy mówmy o postępie, słusznym poparciu wyborców etc.

I kto to mówi - lewica, która kupuje sobie zwykle poparcie rozdawnictwem??