Tajemniczy okręt podwodny pojawił się u wybrzeży Szwecji. Mogła to być akcja wywiadowcza obcego państwa

qawsedrftg pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

W tej pierwszej prędkości to się nie nadąży... a we Francji trzeba wprowadzić policję do szkół, bo nauczyciele nie czują się bezpiecznie. Mi się wydaje że taka sytuacja oznacza bardzo poważny kryzys, ale... są i tacy co mówią że wszystko świetnie a tylko u nas ciemnota i zagrożenie.



ht tps://derstandard.at/2000090122670/Frankreich-will-Polizeipraesenz-in-Brennpunktschulen