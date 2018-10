Włochy: 16-latka ofiarą gwałtu grupowego. Zmarła porzucona w opuszczonym budynku

Trzech mężczyzn - dwóch z Senegalu w wieku 26 i 42 lat i 40-latek z Nigerii - zostało zatrzymanych przez włoską policję w związku ze śmiercią 16-letniej Desiree Mariottini.

Według wstępnych ustaleń sprawcy mieli podać dziewczynie dużą ilość narkotyków, zgwałcić, a potem porzucić w opuszczonym budynku w Rzymie. Nastolatka zmarła z powodu przedawkowania. Trwają poszukiwania czwartego podejrzanego.

Dwóch z podejrzanych przebywa w kraju nielegalnie, w przypadku trzeciego wygasła ważność dokumentów. Minister Spraw Wewnętrznych Matteo Salvini zapewnił, że sprawcy zbrodni poniosą konsekwencje.

Włochy: 16-letnia Desiree Mariottini nie żyje

Desiree Mariottini mieszkała pod Rzymem. W dniu zaginięcia przebywała w stolicy Włoch. Przekazała rodzinie, że nie zdąży na autobus do domu i w związku z tym zostanie na noc u przyjaciół.

Prawnik rodziny 16-latki zaprzeczył, by Desiree była narkomanką. - To była normalna nastolatka - powiedział adwokat Valerio Masci w rozmowie z telewizją RAI. - Bardzo naiwna dziewczyna. Być może ostatnio była nieco żywiołowa, ale nie sądzę, by można było mówić o poważnych problemach z narkotykami - dodał.

Masci przyznał jednak, że w ostatnim miesiącu rodzina dziewczyny zauważyła zmiany w jej zachowaniu. Miała być "o wiele bardziej nerwowa i nieco bardziej introwertyczna".

Jak podaje BBC, znajomi nastolatki twierdzą, że miała wymienić swój telefon na narkotyki. Krótko przed śmiercią wróciła jednak do handlarzy, by odzyskać komórkę.