Saudyjska prokuratura: Dżamal Chaszodżdżi zamordowany z premedytacją

jrb11 10 minut temu

To morderstwo ma silne podloz geopolityczne.

Zeby to zrozumiec trzeba zbac historie Khoshogi-mianowicie szef inteligencji Arabii Saudyjskiej-znal doskonale gdzie pogrzebane sa ciala - znal historie 9/11, znal brudne sprawy Arabii Saudyjskiej, Stanow, Anglusow. Izraela itp. Niewygodny dla wszytstkich -wiele publikowal.

Stany znaly konspiracje o zamachu I nic nie zrobily. Kushner skads znal wszystkie detale wlacznie z nazwiskami sprawcow. Dal tez liste" zdrajcow" swojemu dobremu 0przyjavielowi MbS

Wydaje sie ze Khashoggi jest jednym z pierwszych na tej liscie.

Arabii Saudyjskii, Stanom, Turcji I innym zalezy zeby ta sprawa sie uciszyla jak najszybciej by wiecej brudow nie wyciekalo.