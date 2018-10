Policja przejęła podejrzaną paczkę w Nowym Jorku. Była zaadresowana do Roberta de Niro

darius112 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

To jest tak jak z antysemityzmem. Podsycany jest on przede wszystkim przez Żydów, bo gdyby antysemityzm wygasł, towarzystwo w Izraelu i poza by się ideowo porozłaziło. Tak mają przynajmniej ciągle jakiegoś wroga i ciągle walczą z antysemityzmem.

W tym przypadku Sxoros wysłał najpierw paczkę z bombą do siebie, potem wysłał do Clintonów, potem do CNN, de Niro. Teraz będą ajwajować przez pół roku jacy to biedni, jacy atakowani, potem o wszystko oskarżą Trumpa. Jak to nie zadziała to wymyślą coś bardziej hardkorowego.