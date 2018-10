Nagroda imienia Sacharowa. W tym roku odznaczono ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa

Ołeh Sencow został laureatem tegorocznej nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznawanej przez Parlament Europejski w związku z zasługami w walce o prawa człowieka i demokrację. Tak zdecydowali przewodniczący grup politycznych na spotkaniu w Strasburgu.

Przyznanie Nagrody Sacharowa uznawane jest za dobry prognostyk przed ogłoszeniem Pokojowej Nagrody Nobla. W przeszłości bowiem kilku laureatów nagrody Parlamentu Europejskiego otrzymywało również nagrodę przyznawaną przez szwedzką akademię. Warto też przypomnieć, że kandydatura Ołeha Sencowa została już zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.

Kim jest Ołeh Sencow?

Sencow pochodzi z Symferopola na Krymie. Studiował reżyserię w Moskwie, a w 2012 roku debiutował z filmem na festiwalu filmowym w Rotterdamie. Reżyser przerwał produkcję jednego ze swoim filmów z powodu wybuchu protestów na Majdanie. Zaangażował się wtedy w działalność grupy Automajdan.

Później sprzeciwiał się aneksji Krymu przez Rosję. Brał udział w dostarczaniu jedzenia i innych zapasów do ukraińskich żołnierzy, którzy zostali zablokowani w bazach po pojawieniu się na półwyspie sił rosyjskich.

W 2014 roku Ołeha Sencowa aresztowało rosyjskie FSB na Krymie, niespełna dwa miesiące po nielegalnej aneksji. Oskarżono go o "przygotowywanie ataku terrorystycznego". Od początku nie przyznawał się do zarzutów i zaznaczył, że proces ma charakter polityczny. Mówił, że akt oskarżenia jest oparty na zeznaniach, które wymuszono na rzekomych świadkach torturami. Już w trakcie procesu powtarzał, że nie uznaje aneksji Krymu i uważa się za obywatela Ukrainy (Rosja twierdzi, że jest on obywatelem rosyjskim i na tej podstawie omówiła ekstradycji).

Po procesie, w którym Rosjanie mieli użyć sfingowanych dowodów, Sencowa skazano na 20 lat łagru. W lutym 2016 roku trafił do Jakucji, a od listopada 2017 roku odsiaduje wyrok w łagrze w miejscowości Łabytnangi na Syberii.

W maju 2018 roku Sencow rozpoczął protest głodowy. Domaga się zwolnienia wszystkich Ukraińców więzionych w Federacji Rosyjskiej z powodów politycznych. Przerwał go dopiero na początku października po ponad 140 dniach głodówki. Jego adwokat informował, że jego stan zdrowia zbliżał się do krytycznego.