Nieudana próba przemytu. "Śpiąca" na tylnym siedzeniu żona już od dawna nie żyła

Okres lat 70-90 pełen są takich opowieści dotyczących Rodaków, zwłaszcza ze Śląska :-)



A na poważnie, to wszystko poszło by zapewne gładko, gdyby Ukraińcy mieli INNY stosunek do Rosjan. Znam osobiście przypadek z lat 80-tych, gdy powracający z wycieczki na Olimpiadę w Moskwie Polak, zmarł nagle w pociągu na granicznej stacji w Brześciu. Było pogotowie, lekarz stwierdził zgon, ale z czysto LUDZKICH powodów, sowieccy pogranicznicy zgodzili się wyekspediować nieboszczyka do Terespola jako "śpiącego", nawet bez łapówki. Syn w Terespolu zgłosił fakt zgonu, który według nowej wersji nastąpił już po wyjeździe pociągu z Brześcia, a całą procedurę z lekarzem i oczywiście policją oraz prokuratorem, powtórzono po polskiej stronie, bo transport ciała z Terespola nie był już tak skomplikowany jak transport z zagranicy.