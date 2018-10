Turecka policja dostała pozwolenie na przeszukanie studni w ogrodzie saudyjskiego konsulatu

Ankara deklaruje, że chce szczegółowo wyjaśnić okoliczności śmierci dziennikarza saudyjskiego Dżamala Chaszodżdżi'ego. Doszło do niej w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Tureckie władze już raz przeszukiwały tę placówkę dyplomatyczną i rezydencję konsula generalnego w Stambule.

We wtorek dwa niezależne źródła telewizji Sky News podały, że znaleziono fragment ciała saudyjskiego dziennikarza. Według jednego z nich, makabrycznego odkrycia dokonano właśnie w ogrodzie konsula.

Arabia Saudyjska początkowo zaprzeczała, że miała jakikolwiek związek ze zniknięciem dziennikarza.W ostatni weekend przyznała, że Dżamal Chaszodżdżi zmarł w jej stambulskim konsulacie. Rijad utrzymuje, że dziennikarz został tam zabity w czasie bójki.

2 października mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych Dżamal Chaszodżdżi przyjechał do konsulatu Królestwa w Stambule po potrzebne mu dokumenty. Mężczyzna zaginął, a Turcja oskarżyła Arabię Saudyjską o morderstwo. Ankara twierdziła, że ma na to dowody. Dziennikarz, który pisał ostatnio dla "The Washington Post" krytykował saudyjską rodzinę królewską.