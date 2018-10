"Oceany plastiku" mają zniknąć. PE za wycofaniem jednorazowych produktów z plastiku

Od wyniku negocjacji przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich zależeć będzie ostateczny kształt przepisów.

Na cenzurowanym są te produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza, oraz oceany i stanowią 70 procent wszystkich odpadów morskich. To między innymi patyczki kosmetyczne, słomki, mieszadełka, patyki do balonów i plastikowe sztućce.

Zanieczyszczenie mórz Marta Kondrusik / Gazeta.pl

- Te produkty nie znikną całkowicie z półek sklepowych, nadal będzie można wypić koktajl jak dawniej, ale będą one musiały być po prostu zrobione z innych materiałów - podkreślał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który przedstawiał pod koniec maja propozycję w tej sprawie. Chodzi o to, by produkty były wytwarzane z materiałów podlegających w większym stopniu rozkładowi. Komisja uważa, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć szkód środowiskowych, których koszt do 2030 roku stanowiłby równowartość 22 miliardów euro. Komisja ma też nadzieję, że prace nad przepisami w tej sprawie zakończą się do wiosny przyszłego roku, jeszcze przed majowymi wyborami do Europarlamentu.