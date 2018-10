Gdzie ostatecznie stanie Pomnik Katyński w Jersey City? W mieście dojdzie do referendum

sovereign godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Pomnik - idiotyczna makabreska. Do tego pokazująca naszych oficerów jako kurczaki do nadziania na ruski bagnet na karabinie większym zresztą od nich. Wierzę w dobre chęci inicjatorów ale to polskie skamlanie bitego psa doprowadza mnie do furii. Może by tak godniej? Przypomnieć jak to my laliśmy Ruska? Bo i tak bywało.