Zawaliły się schody ruchome na stacji metra w Rzymie. Wśród rannych rosyjscy kibice

W Rzymie 20 osób zostało rannych, w tym 7 ciężko, gdy zawaliły się schody ruchome na stacji metra. Większość poszkodowanych to moskiewscy kibice, którzy przybyli do Rzymu na mecz Ligi Mistrzów. Do wypadku doszło wieczorem na stacji metra Repubblica.

Jak poinformowała straż pożarna, schody ruchome runęły, ponieważ podskakiwali na nich pijani rosyjscy kibice. Jeden z nich stracił nogę. Gdy doszło do katastrofy, na schodach znajdowało się około 80 osób. Ponad godzinę trwało wydobywanie ofiar spod zawalonych schodów. Rannych przetransportowano do szpitali siedmioma karetkami

pogotowia. Wielu ma połamane nogi.

Poza tym w okolicach Stadionu Olimpijskiego doszło starć moskiewskich i rzymskich kibiców. Jeden Rosjanin został ugodzony nożem i znajduje się w szpitalu. Policja aresztowała 15 agresywnych rzymskich kibiców. W Rzymie trwa mecz Ligi Mistrzów między AS Roma i CSKA Moskwa.

