Wizyta Andrzeja Dudy w Niemczech nie idzie gładko. Najpierw buczenie, później okrzyki

Zbigniew Dutkowski 2 godziny temu Oceniono 27 razy 25

Prosiaczek Duda nie rozumie, co to ekologia i ochrona przyrody, nie rozumie, że nie można być w Unii i jednocześnie nie przestrzegać unijnego prawa, nie rozumie, że broniąc brytyjskiego rządu - przyczynia się do ograniczenia praw Polaków na Wyspach. On w ogóle wielu rzeczy nie rozumie i to jest dla niego wstyd, ale dramat dla Polski.