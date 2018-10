Trump wreszcie przyznaje, że saudyjski dziennikarz nie żyje. "Zdecydowanie na to wygląda"

qawsedrftg godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Po co drążyć? Koalicja USA-Izrael-Arabia Saudyjska trzyma się dobrze, a nasi styropianowcy bardzo by chcieli do niej dołączyć. Co tam z ustawą 447? Czy Izrael się nie obrazi?



Wojnę w Syrii jednak ta koalicja przegrała. Wszystko dlatego że Terytorialsi nie zostali rzuceni do boju w decydującym momencie...