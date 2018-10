Włochy. W jeziorze Garda odnaleziono ciało polskiego nurka. Próbował pobić rekord zanurzenia

erte2 18 minut temu Oceniono 4 razy 0

Coś jest takiego w ludziach, jakaś siła destrukcyjna która pcha ich w skrajnie niebezpieczne sytuacje, w środowiska absolutnie wrogie i nienaturalne. Co jakiś czas słyszymy o himalaistach, alpinistach czy nawet taternikach którzy nie powrócili z gór, co jakiś czas słyszymy o wyczynie kolarza czy narciarza zjeżdżającego na łeb na szyję górskich szczytów, o facetach wpinających się po drapaczach chmur czy samotnych żeglarzach próbujących przepłynąć Atlantyk w pontonie.

Czy ma to sens? Dla mnie nie, ale jeden ze znanych wpinaczy (nazwiska nie pomnę) zapytany po co właściwie wchodzi na te szczyty odpowiedział: "Bo są". I to jest chyba jedyne wytłumaczenie.