Wybuch w szkole na Krymie. Rosyjski Komitet Śledczy: To morderstwo, nie akt terroru

tojamyszka pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

To dramat. Dramat rodzin, bliskich , przyjaciół tych którzy zginęli , a także tych którzy walczą o życie czy są lżej ranni. To dramat . To może wydarzyć się wszędzie . Zatem zamilczcie z brzydkimi komentarzami. Z mojej strony wszyscy bliscy : sercem Wam współczuję. Oby nigdy więcej , ani u Was , ani u nas ani nigdy na całym świecie .