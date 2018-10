Wybuch w szkole na Krymie. Są zabici i ranni. "To zamach"

W godzinach popołudniowych w szkole zawodowej w Kerczu na Krymie doszło do eksplozji. Są zabici i ranni. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła po południu do 13, zaś rannych jest kilkadziesiąt osób. Wśród ofiar są uczniowie i pracownicy szkoły.

Wybuch w szkole na Krymie. Doniesienia o strzałach

Początkowo podawano, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli z gazem. Jednak według rosyjskich służb doszło do zamachu. - Wybuch w szkole w Kerczu na Półwyspie Krymskim to atak terrorystyczny - poinformował zastępca dowódcy Gwardii Narodowej generał Siergiej Mielikow.

Prawdopodobnie eksplodowała bomba domowej roboty. Pojawiają się też doniesienia o strzelaninie. Według lokalnego radia Kercz.fm strzały padły przed budynkiem szkoły.

Na miejscu pojawiły się służby medyczne i straż pożarna. Według lokalnych mediów brakuje karetek, a ranni byli przewożeni transportem publicznym.

Wybuch w szkole na Krymie - nagranie z miejsca zdarzenia:

Świadkowie wybuchu w szkole na Krymie mówią o kilku hukach. Na nagraniach i zdjęciach widać, że na parterze budynku brakuje okien, a na zewnątrz leży gruz.

W mieście Kercz zamknięto szkoły i przedszkola.