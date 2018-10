Nagroda Bookera 2018 przyznana. Laureatką Anna Burns za powieść "Milkman"

Tuż przed godziną 23 polskiego czasu ogłoszono laureatkę nagrody Bookera 2018. Prestiżowy konkursy literacki wygrała Anna Burns, którą doceniono za eksperymentalną powieść "Milkman". Pisarka jest pierwszą w historii obywatelką Irlandii Północnej, która została laureatką nagrody Bookera. Jej "Milkman" to powieść poświęcona zamieszkom w Belfaście.

Nagroda Bookera 2018. Nominowani

Do nagrody Bookera 2018 nominowano sześć książek: "Everything Under" Daisy Johnson, "Milkman" Anny Burns, "Washington Black" Esi Edugyan, "The Mars Room" Rachel Kushner, "The Overstory" Richard Powers oraz "The Long Take" Robin Robertson. - Każda książka jest przykładem językowej innowacyjności - mówił podczas ogłaszania zwycięzcy przewodniczący jury. - Czytanie tych książek to było jak uczestniczenie w najlepszym klubie książki świata - dodał tuż przed ogłoszeniem wyniku.

Nagroda Bookera

Brytyjska Nagroda Bookera (Man Booker Prize) przyznawana jest od 1969 r. To jedna z najważniejszych nagród literackich na świecie. Do konkursu można zgłaszać tylko powieści napisane po angielsku. Warto wspomnieć, że od 2005 r. przyznawana jest także nagroda Man Booker International Prize. W maju tego roku za powieść "Bieguni" otrzymała ją Olga Tokarczuk oraz jej tłumaczka Jennifer Croft. Nagroda w konkursie wynosi 50 tys. funtów.