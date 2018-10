Akcja policji przy dworcu w Kolonii. Porywacz jest w rękach policji, kobiecie nic nie grozi

mocno_kwasny pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

Niemcom puscily nerwy i w ruch poszly granaty ogluszajace :-) jedna dziewczyna (ranna w wyniku dzialan Polizei) juz odjechala karetka, nieszczesliwie zakochany inzynier oberwal mocniej



15.12 Uhr: Laut Polizei wurde eine weibliche Geisel leicht verletzt und wird aktuell versorgt, so eine Mitteilung auf Twitter. Etwa zwei Stunden hatte der Täter die Frau in seiner Gewalt. Der Täter sei in ärztlicher Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin.