Niemcy: akcja służb w Turyngii. 20-latka wypuściła z obory 200 krów

Do zdarzenia doszło w piątek w miasteczku Schalkau w Turyngii. 20-latka weszła na farmę i zaczęła grozić pracownikom nożem. Następnie weszła do obory i wypuściła z niej ok. 200 krów.

Niemcy. 20-latka wypuściła z obory 200 krów

Doprowadziła też do tego, że gospodarstwo opuściły psy, króliki i kurczaki. Jak podaje portal Thüringen24, kobieta następnie uciekła z farmy pozostawiwszy na miejscu swoje ubrania i dokumenty.

Policja w Niemczech poszukiwała 20-latki przez dwa dni za pomocą psa tropiącego i helikoptera. Istniała obawa, że kobieta może ucierpieć z powodu niskiej temperatury.

Ostatecznie udało się ją znaleźć w popołudniu w sobotę. Kobieta oraz jej 36-letni kolega przebywali w domu ich znajomego. Wszyscy byli pod wpływem narkotyków. 20-latka trafiła do szpitala psychiatrycznego. Wszystkie zwierzęta, z wyjątkiem jednego psa, trafiły z powrotem do gospodarstwa.