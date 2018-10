Nowe badania NASA na Arktyce. Pokrywa lodowa znacznie cieńsza i młodsza

single_malt godzinę temu Oceniono 9 razy 7

dodajmy ze powodem zainteresowania US Navy lodem jest fakt ze w Arktyce okret podwodny musi sie wynurzyc przelamujac lod by np. wystrzelic rakiety. Jest graniczna grubosc lodu ktory mozna w ten sposob przelamac i trzeba dokladnie wiedziec gdzie to jest