11 ciał niemowląt w nieczynnym zakładzie pogrzebowym w Detroit. Policja dostała anonimowy list

zz1026 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

ale o co chodzi?



ostatnio gazeta mowila o 36 tygodniowym PLODZIE

wiec moze to byly 40 tygodniowe plody?

a ze wygladaja jak dizeci? h..j tam to sa plody kto mysli inaczej 6en katolicki ciemnogrod

a skoro to plod to oznacza ze to nie czlowiek

wiec to nie sa zwloki dzieci a zwykle odpady medyczne

tak mowia feministki a ja jako osoba nowoczwesna musze sie z nimi zgadzac