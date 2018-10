Niemcy: CSU straciła absolutną większość w Bawarii. Zwycięzcami są Zieloni i AfD

laborantkolaborant 9 minut temu Oceniono 1 raz 1

Wy, czerscy, nigdy się nie nauczycie, że traktowanie ludzi jak debili przynosi odwrotny skutek.

"Wielkie zwycięstwo zielonych" Buahahahahaaa!!!

Prawda jest taka, że w Niemczech do głosu dochodzi skrajna prawica, co nie jest wcale zabawne.

A napięcia społeczne są tak duże, że jeszcze jeden zbiorowy gwałt, albo zamach z większą ilością ofiar przeprowadzony przez jakiegoś harhusrallaha czy innego owcojeba doprowadzi do rozruchów na wielją skalę, a może nawet do wojny domowej (próbke ogladaliśmy wszyscy w Chemnitz). To już nawet Krytyka Polityczna zauważyła problem i pisze o tym otwarcie, ale wy nadal macie leminże, politpoprawne klapy na oczach.