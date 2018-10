USA. Autobus wiózł uczniów do szkoły. Wylądował jednak w przydomowym basenie

Do wydarzenia doszło w piątek w pobliżu Orlando na Florydzie. Szkolny autobus wiózł dziewięcioro dzieci do szkoły. W pewnym momencie kierowca jadącego obok samochodu osobowego skręcił na pas, którym jechał autokar. Jak tłumaczył policjantom kierowca jeepa, wykonał ten manewr, bo zobaczył na jezdni zwierzę.

W efekcie prowadzący autobus został zmuszony do nagłego skrętu, przez co zjechał z drogi. Uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji, przejechał przez nie, po czym wpadł do basenu.

Żadnemu z dziewięciorga uczniów nic się nie stało. Niegroźne rany odniósł za to kierowca.

Policja wyjaśnia teraz przyczyny wypadku.