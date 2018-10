Tragedia w Nepalu. Na himalaistów zeszła lawina, nie żyje co najmniej dziewięć osób

W skład grupy himalaistów, na których w Nepalu zeszła lawina, wchodziło pięciu członków wyprawy z Południowej Korei oraz czterech nepalskich przewodników.

Dziennik "The Himalayan Times" podaje, że himalaiści czekali na poprawę pogody w obozie na wysokości 3500 metrów. Baza ta znajduje się na zboczu Mount Gurja o wysokości 7193 metrów.



Według informacji dziennika, po przejściu lawiny śnieżnej zginęło co najmniej dziewięć osób. Do zasypanego obozu wysłano śmigłowiec z ekipą poszukiwawczą.



To największa tego typu tragedia w Himalajach od dwóch lat. Jak podają lokalne media, szefem południowokoreańskiej grupy był himalaista, który jako pierwszy Koreańczyk zdobył czternaście ośmiotysięczników bez dodatkowego wspomagania tlenem