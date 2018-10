Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywa Rosję do zwrotu wraku Tu-154

Raport powstawał ponad cztery lata, w dokumencie znalazły się opinie ekspertów prawa międzynarodowego. Uznali oni, że zgodnie z konwencją chicagowską, wrak TU-154M powinien być Polsce zwrócony. W dokumencie zapisano również, że ma się to odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami, by uniknąć niszczenia potencjalnego materiału dowodowego. Wezwano też Rosję do poszanowania miejsca katastrofy.

W rezolucji uwzględniono jedną poprawkę niepopieraną przez polskich parlamentarzystów - czyli że zwrotowi wraku mają towarzyszyć mediacje między stronami polską a rosyjską.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zrzesza parlamentarzystów z 47 krajów, nie tylko państw należących do Unii Europejskiej - do Zgromadzenia należą również parlamentarzyści z m.in. Ukrainy, Gruzji i Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy deputowani stracili jednak prawo do głosowania w sprawie raportów i rezolucji w 2014 roku, po aneksji Krymu. W odpowiedzi przestali przyjeżdżać do Strasburga.

Według Polskich europarlamentarzystów wynik dzisiejszego głosowania ma duże znaczenie moralne - Zgromadzenie Parlamentarne to instytucja która działa od 1949 roku, czyli dłużej od Parlamentu Europejskiego. Zgromadzenie nie ma jednak możliwości nałożenia sankcji kary finansowych na kraj, który nie dostosowuje się do zapisów rezolucji.