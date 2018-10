W Australii odbywał się festiwal. Nagle samolot wleciał między wieżowce [WIDEO]

rw1270 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

"Kilka metrow od budynkow" do mocna przesada, ale najmadrzejsze to nie bylo. Wlot w generalnie niekontrolowana przestrzen powietrzna tak duzym samolotem (mogly byc w niej np. drony, ptaki, jakies nieznane obiekty), na niskiej wysokosci, przy niskiej predkosci, to faktycznie igranie z ogniem. Do tego jeszcze fala powietrzna mogla powybijac szyby w niektorych domach i zranic ludzi. Pomysl byl debilny i nieodpowiedzialny, moim skromnym zdaniem.