Awaria podczas startu rakiety Sojuz. Kapsuła z załogą wylądowała na stepie

Według szczątkowych informacji problemy z rakietą pojawiły się około dwóch minut po starcie, kiedy znajdowała się już na granicach atmosfery, w okolicach czasu planowanego oddzielenia się drugiego stopnia od pierwszego. Na transmisji wideo było widać, jak w momencie oddzielenia się dodatkowych silników kosmonautami w kapsule zaczęło mocno rzucać. Na ujęciach z zewnątrz widać było też szczątki odpadające od rakiety.

Załoga misji MS-10. Po lewej Rosjanin Aleksiej Owczinin a po prawej Amerykanin Nick Heig. Roskosmos

Statek Sojuz miał wejść na "awaryjną trajektorię powrotu balistycznego". Według NASA, kapsuła z dwoma członkami załogi wylądowała gdzieś na kazachstańskim stepie. Udało się nawiązać kontakt radiowy z załogą. Obaj mężczyźni mają być w dobrym stanie. Ekipy ratownicze dotrą do nich w ciągu 1,5 godziny.

Nie wiadomo, co konkretnie stało się z rakietą. Rodzina rakiet nośnych Sojuz była dotychczas wyjątkowo niezawodna. To pierwszy taki wypadek. Od wycofania ze służby promów kosmicznych NASA, Sojuz to jedyny sposób wysyłania ludzi na orbitę. Amerykanie planują zacząć latać swoimi rakietami z ludźmi na pokładzie w roku 2019.



Transmisja NASA ze startu. Samo odpalenie i lot widać około 1,5 godziny od końca.