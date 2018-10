co.ty.powiesz 27 minut temu Oceniono 10 razy 0

"30-latka jest czwartą dziennikarką zamordowaną w UE od 2017 r."

A czy policzono, ile od 2017 roku zamordowano w UE sprzedawczyń, kierowców komunikacji miejskiej czy informatyków? Zrozumiałabym podawanie takich statystyk w jakimś dziennikarskim biuletynie - jak by nie było to koleżanka po fachu, ale jakie to ma znaczenie dla ogółu odbiorców informacji? Chyba, że dziennikarz/dziennikarka to specjalny, wyższy gatunek człowieka...