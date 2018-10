"Kolejny pirat drogowy z Polski" zatrzymany przez policję na Słowacji

Szarżującego Polaka zatrzymał patrol słowackiej policji. Wszystko działo się na trasie z Żyliny do Bratysławy. Polski kierowca, nie zważając na ograniczenie prędkości, zaczął przyspieszać i rozpędził się do 181 km/h. Polak został ukarany mandatem.

Słowacka policja pokazała też zdjęcie z pościgu za Polakiem i opatrzyła je komentarzem, że to "kolejny pirat drogowy z Polski":

Wypadek luksusowych aut na Słowacji

To kolejny raz, kiedy Słowacy informują o wyczynach Polaków za kółkiem. Niedawno koło Kubina Dolnego doszło do tragicznego wypadku z udziałem luksusowych aut z Polski. Zginął w nim słowacki kierowca. Do aresztu trafił Polak, Marcin L. który kierował porsche. To ono zderzyło się czołowo ze skodą Słowaka.

Wideo poniżej pokazuje moment tego tragicznego wypadku. Słowacka policja opublikowała je ku przestrodze.