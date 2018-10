USA: Ambasador przy ONZ Nikki Haley rezygnuje ze stanowiska

Decyzja o podaniu się do dymisji przez Nikki Haley zaskoczyła nie tylko dziennikarzy, ale również wysokich rangą przedstawicieli Białego Domu i Departamentu Stanu.

Donald Trump poinformował jednak, że ambasador już pól roku temu sygnalizowała chęć odejścia ze stanowiska z końcem roku. - Nikki Haley była dla mnie wyjątkową osobą. Wykonała niezwykłą robotę, jest fantastycznym człowiekiem - mówił amerykański prezydent podczas spotkania w Gabinecie Owalnym.

Haley dziękuje Trumpowi

Nikki Haley nie podała powodów rezygnacji. Podkreśliła jednak, że sprawowanie funkcji ambasadora przy ONZ było zaszczytem jej życia i chwaliła politykę zagraniczną prezydenta Trumpa.

- Popatrzmy co miało miejsce w amerykańskiej polityce zagranicznej wciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie Stany Zjednoczone są bardziej szanowane. Innym krajom mogą nie podobać się nasze działania ale respektują to co robimy - mówiła ambasador.

Nikki Haley dziękowała Donaldowi Trumpowi i jego rodzinie za wsparcie i działalność na rzecz kraju. Wyraziła wdzięczność Pierwszej Damie USA, córce prezydenta Ivance oraz jej mężowi Jaredowi Kushnerowi. Zdementowała pogłoski, że planuje start w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Prezydent USA poinformował, że ogłosi nazwisko następcy Haley w ciągu 2-3 tygodni. Obecna ambasador przy ONZ będzie sprawować swoją funkcję do końca roku.