Meksykańska policja zatrzymała parę z wózkiem. W środku były ludzkie szczątki

Zaczelo sie od przegranej przez Katolikow wojny (The Cristero War 1926-29).

Jozef Retinger(jeden z zalozycieli Bilderberg Group) byl w tym czasie doradca prezydenta Meksyku. Plutaraco Elias Calles (prezydent) najbardziej znany z nienawiesci do Katolikow karal i mordowal ksiezy. W pozniejszych latach Meksyk byl schroniskiem dla wszelkiego rodzaju socjalistow, komunistow i zydokomunistow i zydow (Polanco to taki krakowski Kazimierz).

To nie przypadek ze Trocki, Cze, Castro i inni byli zwiazani z tym krajem/miastem.

I mozna tak pisac o tym biednym Meksyku bez konca. To nie ma nic wspolnego z genami(konus33), to po prostu kraj ktoremu zabrano religie i kulture. W ciagu 90 lat

mamy obraz piekla na ziemi. Jeszcze niedawno mieli rope. Prywatyzacja tego sektora to juz chyba kropka nad i.

Polska ma jeszcze okolo 20 lat(moze krocej) i bedziemy mogli wlozyc sobie sombrera.

Chyba ze nie pozwolimy sobie odebrac Kosciola...ale nie bedzie to latwe.