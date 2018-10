Kim Dzong Un zaprasza papieża Franciszka do Pjongjangu

Papież Franciszek (Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta)

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zaprasza papieża Franciszka do złożenia wizyty w Pjongjangu. Taką informację przekazał we wtorek rzecznik prezydenta Korei Południowej Mun Dze In.

Mun Dze In ma przekazać zaproszenie podczas spotkania z Franciszkiem w przyszłym tygodniu podczas podroży do Europy. Rzecznik powiedział też, że o zamiarze zaproszenia papieża do Korei Północnej Kim Dzong Un poinformował Mun Dze Ina podczas rozmów przywódców obu państw koreańskich we wrześniu.

