Otrucie Skripala. Dziennikarze twierdzą, że odkryli tożsamość drugiego sprawcy ataku

Portal śledczy Bellingcat informuje, żę zidentyfikował tożsamość drugiego sprawcy ataku na Siergierja i Julię Skripalów. Według serwisu to Aleksander Miszkin, lekarz pracujący dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Mężczyzna posługiwał się nazwiskiem Aleksandr Pietrow, ale brytyjskie służby ustaliły, że to fałszywa tożsamość.

Pierwszy z napastników, którego tożsamość również ustalił portal Bellingcat, to Antolij Czepiga. Posługiwał się on pseudnonimem Rusłan Boszyrow. Serwis napisał w ub. miesiącu, że jest on pułkownikiem GRU, urodzonym w 1978 r. Miał służyć w Czeczenii.

Kreml odcina się od zarzutów

O atak na Siergieja i Julię Skripalów Londyn oskarża Rosję, która jednak zaprzecza zarzutom. Do winy nie przyznają się również sami podejrzani. W wywiadzie dla telewizji Russia Today przekonywali, że w marcu przyjechali na Wyspy jako turyści.

Siergiej Skripal to były podwójny agent przekazujący sekrety rosyjskiego wywiadu Brytyjczykom. W marcu, w mieście Salisbury, przeprowadzono próbę zabójstwa na niego, przy pomocy silnie toksycznego środka nowiczok.