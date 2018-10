Wypadek limuzyny w USA. Wśród ofiar trzy siostry z mężami i para nowożeńców

wolny_wypowiadacz 11 godzin temu Oceniono 3 razy 1

do @moriach i innych:

100km/h jest prędkością zabójczą przy obecnej konstrukcji aut. Jeśli do tego dołączymy brak pasów to nie ma zmiłuj (pasy może miał kierowca, ale przygniotło go 18 ciał)

Oczywiście to żaden problem żeby zaprojektować auto, dla którego wypadek przy 100km/h to będzie pikuś ale na razie nie ma na to popytu wśród dziennikarzy (to oni wbrew pozorom kształtują konstrukcję samochodów poprzez wpływanie na publikę, to oni spowodowali niesamowitą popularność bezsensownych poduszek powietrznych i wycofanie się producentów z rozwiązań słusznych typu chowanie kierownicy w przypadku zdarzenia np. Audi-system procon-ten czy przede wszystkim absolutne wzmoncienie słupków nadwozia aby auta nie składały się jak papierowe)