W Arabii Saudyjskiej ukrzyżowano więźnia. Po tym, jak Kanada wstawiła się za aktywistkami

zgryz3 19 minut temu

Nikt nie jest właścicielem drugiego człowieka, więc nie pieprzcie, Araby, o mieszaniu się Kanady w "sprawy krajowe" - to jest mieszanie się w sprawy ludzkie. Poza tym jeśli często stosuje się u was karę śmierci, to znaczy, że ona nie odstrasza - więc po jaką cholerę jest?