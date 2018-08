Izrael. Rakiety spadły na miasto Sederot, są ranni. Wojsko pokazuje nagranie z dziećmi

srul_szmul_bajtelman_hajfa 11 minut temu Oceniono 7 razy 1

.

Jeśli żydowski '' Iron Dome '', ichni szczyt techniki, nie potrafi przechwycić arabskich, chałupniczych gorących ogni na bazie rurek hydraulicznych to powinniśmy natychmiast go kupić.

Już kupiliśmy, i to za grube pieniążki, całą masę żydowskiego złomu.

.

A co do tych krzyków , czy rannych ?

Bardzo wątpliwy temat. Zwłaszcza w michnikowej gadzinówce.

.

W popłochu to można sobie samemu nawet złamać nogę czy zrobić krzywdę.

A pejsate do odważnych raczej nie należą.

.

He, he.

.