USA nakładają sankcje na Rosję po ataku na Siergieja Skripala. Mogą być bardzo dotkliwe

.

He, he.

.

Kowbojska logika.

.

Jak sami latami bombardowali napalmem cały Wietnam to było cacy. Nawet bez wypowiedzienia wojny. Palił się nawet kamień, o skośnookich dzieciakach nie wspominając.

Bombki atomowe na japońskie miasta, ani jednego zabitego żołnierza, japońca, chyba na przepustce, zginęli sami cywile.

Nałoty dywanowe na Drezno i Hamburg, palił się asfalt na ulicach, Niemiaszki dusili się od braku tlenu, kilometry od Hitlera i niemieckiej armii.

.

No i żydy.

Izraelici mają oficjalne patrole śmierci, co pare dni jakiś Arab wylatuje w powietrze.

Nieoficjalnie, he, he.

.

A tu jeden ruski uciekinier i tyle krzyku.

.

Każde państwo zwalcza swoich przecinwików , różnymi metodami.

A zdrajców z definicji jedną.

I chyba w każdym państwie za zdradę ojczyzny jest kara śmierci.

.

Nawet Polska, komunistyczna , ale jednak wydała wiele wyroków śmierci na zdrajców, ostatnio chyba na Kuklińskiego.

Nie mogli go dopaść to załatwili jego synów, no i co ?

.

Wojna czy pokój, co za różnica.

A już jeśli jest to poczekajmy na wojnę.

Niedługo.

He, he.

.