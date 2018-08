Indonezja. Szaman więził i wykorzystywał seksualnie dziewczynę przez 15 lat

3krzak godzinę temu Oceniono 12 razy 6

U nas w kosciele ksiądz mówi ze jestesmy ciagle obserwowani przez Pana Boga i ze on widzi nasze zle uczynki - np jak zamiast sushi zjemy kielbase w piatek to on zapisuje to w notesie (a moze tablecie) i o wszystkim pamieta. Dobrze ze Pan Ksiadz jest, bo mozemy mu powiedziec o wszystkich zlych rzeczach ktore robimy i ktore obrazaja Dżina... znaczy sie Pana Boga chociaz w sumie to dziwne bo przeciez Pan Bog i tak to widzi... w kazdym razie jestesmy mu za to wdzieczni tak bardzo ze zostawiamy mu nasze pieniadze i przyprowadzamy do niego nasze dzieci.