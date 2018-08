Upały przetrzebiły komary w Finlandii. Ale nie ma powodów do radości, przybyło końskich much

Tego lata w Europie padaj rekordy temperatur. W jednym z miast w Finlandii w lipcu odnotowano nawet 33,7 stopni C. Upad sprawi, 瞠 komary - jak pisze BBC - zmora fi雟kich lat, znikn窸y z niekt鏎ych region闚.

Jak wyja郾ia dr Jukka Salmela z Uniwersytetu w Lapland, jeziora, kt鏎e s l璕owiskami komar闚, w znacznym stopniu wysch造, a wi璚 jest du穎 mniej larw. Upa przyspieszy te l璕 wszystkich gatunk闚 komar闚. Wi瘯szo嗆 zacz窸a lata w tym samym czasie, cho zwykle wyl璕aj si w r騜nych okresach. Prawdopodobnie nie b璠zie te drugiego "rzutu" komar闚, kt鏎y wywo造wany jest deszczow pogod, a deszczu jest w tym sezonie jak na lekarstwo.

Dr Salmela ostrzega jednak, 瞠 te warunki s idealne dla tzw. ko雟kich much. Te l璕n si b這tnistych obszarach wok馧 jezior, wi璚 susza a tak ich nie dotkn窸a. Co wi璚ej, Salmela podaje, 瞠 mo積a m闚i o rekordowych liczbach bole郾ie gryz帷ych much.