Ta historia wstrząsnęła Niemcami. Matka i jej partner sprzedawali syna pedofilom. Wszystko nagrali

co.ty.powiesz 2 godziny temu Oceniono 44 razy 2

"Opinia publiczna w Niemczech zastanawia się, jak doszło do tego, że para pełniła "opiekę" nad dzieckiem"

A co tu jest do zastanawiania? Przecież niemal wszystkie media sączą bez przerwy: odrzuć tabu, odrzuć ucisk religii i jej nakazów, odrzuć tradycję - najważniejsze jest indywidualne, WŁASNE, dobro, zadowolenie, zaspokojenie. No więc ci zboczeńcy korzystali z tego, robili co chcieli, żeby tylko zaspokoić swoje żądze.

Ale oczywiście tak zwana opinia - czytaj: główne media - nie przyjmą takiego tłumaczenia, bo byłoby one niezgodne z lewacką ideologią, mającą na celu anihilację dotychczasowej kultury europejskiej.