Bruksela pyta mieszkańców UE o zmianę czasu. Każdy może zagłosować ws. jej zniesienia

Jeszcze tylko 8 dni będą trwały konsultacje dotyczące zmiany czasu. Zorganizowała je Komisja Europejska, która zapytała unijnych obywateli, czy chcą zlikwidować marcowe i październikowe przestawianie zegarków.

Od połowy lipca można wejść na stronę internetową Komisji Europejskiej i wyrazić swoją opinię.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Użytkownik jest pytany m.in. o osobiste doświadczenia związane z przechodzeniem na czas letni i zimowy, a także o to, czy zmiana czasu powinna zostać utrzymana, a może raczej zniesiona. Urzędnicy pytają również o to, czy w przypadku rezygnacji ze zmiany czasu powinien obowiązywać na stałe czas zimowy czy letni.

Według urzędników komisji ankieta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych kilkunastu dniach od momentu rozpoczęcia konsultacji serwery w kilku krajach były przeciążone.

Zmiana czasu do likwidacji?

Rozpoczęte konsultacje to odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za likwidacją zmiany czasu i wezwał Komisję do znowelizowania przepisów z 2001 roku. Określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy.

- Komisja Europejska jest świadoma wielu argumentów za i przeciw. Dyskusja jest skomplikowana, a opinia publiczna podzielona - tak odpowiadała niedawno na apel Europarlamentu komisarz do spraw transportu Violetta Bulc.

Przeciwnicy przestawiania zegarków przekonują, że odbija się to negatywnie na zdrowiu obywateli, rośnie wtedy liczba wypadków drogowych, a pracownicy są mniej wydajni.