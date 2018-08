Kpt. Tadeusz Terlikowski nie żyje. Z Dywizjonem 303 walczył w Bitwie o Anglię oraz w Normandii

Tadeusz Terlikowski urodził się w 1917 roku w Bacewiczach na terenie obecnej Białorusi. Do wojska wstąpił przed wybuchem drugiej wojny światowej. Od 1937 roku służył w 13. Eskadrze I Pułku Lotniczego na Okęciu w Warszawie. Walczył w obronie Polski od pierwszych dni wojny. Był zmuszony ewakuować się z ojczyzny. Przedostał się do Francji, gdzie zasilił szeregi 145. Polskiego Dywizjonu w Lyonie. Po kapitulacji Francji przeniósł się do Wielkiej Brytanii i trafił do Dywizjonu 303. Brał udział w bitwie o Anglię oraz inwazji na Normandię.

Po wojnie Tadeusz Terlikowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Przez lata działał w wielu polonijnych organizacjach, w tym w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Za służbę Polsce został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Niedawno decyzją ministra obrony narodowej Tadeusz Terlikowski został awansowany do stopnia kapitana. Nominację wręczono mu w marcu podczas obchodów Dnia Pułaskiego w Chicago.

Pogrzeb Tadeusza Terlikowskiego odbędzie się w piątek. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele świętego Franciszka Borgii. Weteran spocznie na Cmentarzu na Wzgórzu Marii w miejscowości Niles pod Chicago.