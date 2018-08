Donald Trump odwiesił sankcje na nałożone Iran. Od handlu dolarami po perskie dywany

O północy czasu waszyngtońskiego czyli o 6 rano czasu polskiego wszedł w życie dekret Donalda Trumpa zakazujący sprzedaży Iranowi amerykańskiej waluty, zakupu irańskich obligacji oraz handlu złotem i innymi metalami szlachetnymi. Prezydent USA zabronił importu irańskiej stali i aluminium, perskich dywanów i pistacji. Restrykcje dotyczą także przemysłu motoryzacyjnego. Sankcje zakazujące importu irańskiej ropy naftowej mają wejść w życie w listopadzie.

Donald Trump przywrócił sankcje by zmusić Teheran do większych ustępstw w sprawie programu nuklearnego oraz zaprzestania agresywnych działań na Bliskim Wschodzie. „Iran stoi przed wyborem: albo zmieni swoje destabilizujące postępowanie i powróci do obiegu światowej gospodarki albo będzie zmierzać w kierunku dalszej izolacji” - oświadczył amerykański prezydent. Choć Bruksela nie wypowiedziała porozumienia nuklearnego z Iranem eksperci przewidują, że większość firm europejskich podporządkuje się sankcjom by nie narażać na konsekwencje ze strony USA. W powstałą lukę mogę jednak próbować wejść Chiny, które także pozostają sygnatariuszem porozumienia z 2015 roku.