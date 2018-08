Do katastrofy jednosilnikowego samolotu De Havilland Beaver należącego do niewielkiej firmy K2 aviation doszło w sobotę na grzbiecie górskim w Parku Narodowym Denali na Alasce. Tuż po wypadku pilot skontaktował się przez telefon satelitarny z przewoźnikiem i powiedział, że turyści są poważnie ranni. Niestety chwilę później połączenie zostało zerwane. Był to ostatni kontakt, jaki udało się nawiązać z pilotem.

Fatalne warunki pogodowe, chmury, deszcz, a także trudno dostępne miejsce katastrofy na wysokości ponad 3300 metrów, w pobliżu góry Thunder, uniemożliwiały ratownikom udzielnie szybkiej pomocy.

Dopiero dziś ratownikom z National Park Service (NPS) udało się dotrzeć do stromego i pokrytego lodem miejsca katastrofy. Gdy udało się przekopać przez śnieg, który wypełnił samolot, odnaleziono ciała czterech z pięciu pasażerów - napisano w poniedziałek w komunikacie NPS. Według służb, wszystkie ofiary to turyści z Polski. Piątą zaginioną osobę uznano za zmarłą.

W akcji poszukiwawczo-ratunkowej brały udział służby parku, gwardia narodowa, a także państwowe służby ratunkowe.

Stacja KTVA z Alaski powołując się na organizatorów lotu, twierdzi, że do katastrofy doszło w drodze powrotnej na lotnisko.

Samolot De Havilland DHC-2 Beaver, to bardzo popularna jednosilnikowa maszyna wielozadaniowa, często wykorzystywana do transportu ludzi i towarów na trudno dostępnych terenach. Ten, który się rozbił, był bardzo dobrze wyposażony w sprzęt do przetrwania w trudnych warunkach, w tym żywność, śpiwory, garnki i kuchenkę.