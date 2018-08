Afganistan: zamachowiec samobójca zabił trzech żołnierzy misji NATO. To Czesi

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu we wschodniej części kraju, w prowincji Parwan, niedaleko bazy w Bagram. Zamachowiec najprawdopodobniej podbiegł do żołnierzy i zdetonował ładunki wybuchowe.

"Jest mi bardzo przykro z powodu śmierci trzech żołnierzy w Afganistanie. Byli bohaterami, walczącymi z terroryzmem daleko od domu. Zginęli przez zamachowca samobójcę. Rodzinom i ocalałym przekazuję głębokie kondolencje" - napisał na Twitterze premier Czech Andrej Babiš.

W ataku ranni zostali trzej inni wojskowi: Amerykanin i dwóch Afgańczyków.

W Afganistanie w ramach misji NATO stacjonuje 250 czeskich żołnierzy.