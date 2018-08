Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek. Według informacji przekazanych przez czeskie media, mężczyzna był z rodziną na wakacjach. 42-latek nie nurkował sportowo. Po południu, gdy doszło do ataku amatorsko, snurkował w pewnej odległości od brzegu.

Doniesienia o ataku pojawiły się jeszcze tego samego dnia, czyli w piątek, kiedy na plaży w Marsa Alam znaleziono fragment ludzkiego ciała. Później odnaleziono zwłoki turysty.

Rodzina turysty, która już wróciła do Czech, otrzymała wsparcie psychologa.

Rzecznik czeskiego biura podróży Exim Tours poinformował, że w tej chwili prowadzone są rozmowy z ubezpieczycielem, by jak najszybciej sprowadzić ciało mężczyzny do kraju.

Wyrzucają kawałki martwych zwierząt, by zwabić drapieżniki

Sprawą wypadku zajmują się egipscy policjanci i śledczy. Wiadomo, że w sprawie zatrzymano załogę statku przewożącego bydło, z którego podobno wyrzucono kawałki martwych zwierząt do morza. A to jest zabronione. Statek pod eskortą policji zawinął do portu Safaga, gdzie prowadzone jest dochodzenie. Istnieje podejrzenie, że było to celowe działanie, by przyciągnąć rekiny bliżej brzegu, gdzie normalnie bardzo rzadko się zapuszczają.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Egipcie rekiny zaatakowały piętnaście razy, cztery osoby zmarły. Zdecydowanie częściej zdarza się to w USA. W zeszłym roku 53 osoby padły ofiarą ataków.

W 2009 roku także podczas nurkowania w Marsa Alam zginęła francuska turystka. Wtedy był to pierwszy od 2004 roku przypadek ataku tego drapieżnika u wybrzeży Egiptu.

Marsa Alam to dawna wioska rybacka, a obecnie bardzo popularny kurort. Leży 800 kilometrów na południe od Kairu. Słynnie z pięknych raf koralowych chętnie odwiedzanych przez turystów z całego świata.