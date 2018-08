Katastrofa samolotu w Alpach. Na pokładzie zabytkowej "ciotki Ju" było 20 osób

lukasz_patrykus pół godziny temu Oceniono 6 razy 0

samoloty Junker Ju-52 używane przez Ju-Air byly produkowane do lat 50tych, a samolot który się rozbił miał wyposażenie z lat 80tych kiedy to przeszedł gruntowny remont, wiec ten news o braku czarnej skrzynki to chyba zmyślony. Samoloty rzeczywiście maja swoja bazę niedaleko Zurychu, w Dübendorf i należą do Stowarzyszenia Przyjaciół Szwajcarskich sil powietrznych, które te maszyny odzyskało od armii właśnie w 1981 roku.

Wstawka że te samoloty są atrakcja turystyczna w kantonie Ticino (włoski, za-alpejski kanton CH) kompletnie z dupy